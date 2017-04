12 aprile 2017

Avviso per la selezione dell'amministratore unico dell'Agenzia per il lavoro nel porto di Taranto

La durata dell'incarico è sino al 31 dicembre 2019

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio è alla ricerca di un responsabile dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, la nuova organizzazione per la gestione del lavoro nel porto di Taranto che è stata autorizzata, assieme a quella per la gestione del lavoro nel porto di Gioia Tauro, dal decreto legge n. 243 del 29 dicembre scorso convertito con modificazione in legge n.18/2017 ( del 23 dicembre 2016)

L'ente ha infatti pubblicato oggi sull'albo pretorio del proprio sito istituzionale un avviso pubblico per la selezione di una figura professionale idonea a ricoprire l'incarico di amministratore unico della nuova Agenzia, nella quale è previsto confluiscano i lavoratori (ex TCT Spa) in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

La durata dell'incarico è stata fissata sino al 31 dicembre 2019.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail