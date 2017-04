13 aprile 2017

Confronto pubblico sul Piano Operativo Triennale dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare

Si terrà il 20 aprile alla Stazione Marittima dello scalo portuale partenopeo

Il prossimo 20 aprile alle ore 10.00 alla Stazione Marittima di Napoli si terrà un confronto pubblico sul Piano Operativo Triennale 2017-2019 dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia a cui parteciperà il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio.

L'incontro costituirà la prima iniziativa di discussione pubblica sul programma di sviluppo dei tre porti campani che sono stati riuniti sotto la gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

L'evento si aprirà con i saluti del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per poi proseguire con la presentazione del Piano Operativo Triennale da parte del presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito.

Il ministro Delrio concluderà l'incontro inquadrando i programmi di sviluppo dei porti campani nelle politiche nazionali e nello scenario internazionale.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail