13 aprile 2017

Rickmers Maritime non trova nuovi finanziatori e sceglie la strada della liquidazione

La compagnia ha precisato il trustee ha in atto avanzate trattative con un potenziale acquirente dei beni

La Rickmers Maritime, shipping trust di Singapore che possiede una flotta di 14 portacontainer di capacità compresa tra 3.450 e 4.250 teu che sono poste a noleggio presso primarie compagnie di navigazione mondiali, ha annunciato ieri di non aver trovato il sostegno di potenziali investitori necessario per definire il nuovo piano di ristrutturazione del debito che la compagnia avrebbe dovuto presentare entro sabato prossimo come accordato dalla tedesca HSH Nordbank, principale finanziatrice della Rickmers Maritime che lo scorso mese aveva bocciato un precedente piano di risanamento ( del 14 marzo 2017).

Rickmers Maritime ha quindi comunicato che, alla luce dell'aggravamento dei problemi di liquidità e della mancanza di nuovi investitori, il trustee manager ha constatato l'impossibilità di portare avanti l'attività del trust ed ha quindi deciso la sua liquidazione. La compagnia ha precisato che il trustee ha in atto avanzate trattative con un potenziale acquirente dei beni del fondo, operazione che potrebbe consentire di risarcire i creditori chirografari.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec