18 aprile 2017

Grimaldi ha esteso al Messico il proprio servizio Mediterraneo - Nord America

Scali diretti al porto di Veracruz

Il gruppo armatoriale partenopeo Grimaldi ha esteso al Messico il proprio servizio regolare per il trasporto di carichi rotabili, project cargo ed automobili che collega il Mediterraneo al Nord America inserendovi scali diretti al porto di Veracruz.

Il nuovo servizio esteso collega i porti di Civitavecchia, Savona e Gemlik in Turchia con gli scali nordamericani di Halifax (Canada), New York, Baltimora, Jacksonville e Houston, nonché quello messicano di Veracruz, ed ha frequenza settimanale per gli scali in Nord America e quindicinale per il Messico.

«Il Messico - ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo armatoriale, Emanuele Grimaldi - è un mercato che dimostra un importante potenziale e che ha attratto ingenti investimenti esteri in diversi settori. L'inclusione di uno scalo regolare a Veracruz, tra i maggiori porti del Paese, è un'assoluta novità nella quale abbiamo scelto di investire per supportare i traffici in import ed export con l'Italia e con tutto il resto d'Europa grazie alla capillarità dei nostri servizi».

Grazie all'estensione del servizio, nel network del gruppo Grimaldi il Messico, oltre agli scali diretti, è collegato in trasbordo anche con oltre 130 porti nel Mediterraneo, il Nord Europa, il Sud America e l'Africa occidentale.

Sulla rotta tra il Mediterraneo e il Nord America il gruppo impiega navi ro-ro/multipurpose che hanno una capacità totale di carico di 3.000 metri lineari di carico rotabile e 3.000 auto.



