18 aprile 2017

d'Amico International Shipping, in vista un aumento di capitale fino a circa 35 milioni di euro

Contestuale emissione gratuita di warrant

Il consiglio di amministrazione di d'Amico International Shipping (DIS) ha deliberato un aumento di capitale sociale fino ad un importo massimo dell'equivalente in dollari USA di oltre 34,9 milioni di euro (comprensivo di sovrapprezzo) mediante l'emissione di un numero massimo di 140,2 milioni di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto ad un prezzo di offerta di 0,249 euro per ciascuna nuova azione, con rapporto di assegnazione delle nuove azioni pari ad una nuova azione ogni tre azioni esistenti, e con contestuale emissione gratuita di un numero massimo di 140,2 milioni di warrant. La validità del periodo di offerta è stata fissata dal 24 aprile al 18 maggio prossimi.

La compagnia ha specificato che «il prezzo di emissione delle nuove azioni incorpora uno sconto di circa il 17% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni di d'Amico International Shipping S.A. alla chiusura del MTA del 13 aprile 2017, uno sconto di circa il 14% rispetto alla media semplice dei prezzi di riferimento registrati dalle azioni della società nel corso degli ultimi sei mesi e di circa il 13% rispetto al TERP».

Inoltre il Cda ha deliberato un ulteriore aumento del capitale sociale fino ad un importo massimo dell'equivalente in dollari USA di 59,6 milioni di euro (comprensivo di sovrapprezzo) mediante l'emissione, in una o più tranche, di un numero massimo di 140,2 milioni di azioni di compendio, aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e riservate esclusivamente all'esercizio dei warrant.

La compagnia armatoriale ha spiegato che il consiglio di amministrazione «ha deciso di procedere con l'offerta al fine di rafforzare la struttura patrimoniale della società» e che «l'offerta è stata strutturata in modo da premiare gli investitori con un orizzonte temporale di investimento medio-lungo, attraverso l'assegnazione di warrant a lunga scadenza che offrono la possibilità di beneficiare di ogni possibile rialzo del mercato, fortemente ciclico, delle navi cisterna».

«La prospettiva favorevole del mercato - ha precisato DIS - si basa su un atteso rallentamento nella consegna di nuove navi congiuntamente alla crescita della domanda di trasporto via mare di prodotti petroliferi, attribuibile anche ad un incremento delle distanze medie percorse».



