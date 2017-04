18 aprile 2017

Il porto di Anversa ha stabilito il proprio nuovo record di traffico relativo al primo trimestre

I contenitori sono stati pari a 2.480.932 teu (+0,7%)

Nel primo trimestre di quest'anno il porto di Anversa ha movimentato 54,3 milioni di tonnellate di merci, volume che costituisce il nuovo record di traffico movimentato dallo scalo portuale belga nel primo trimestre dell'anno essendo superiore del +1,5% rispetto al precedente record stabilito nel primo trimestre del 2016. Inoltre il totale delle merci movimentate nei primi tre mesi del 2017 risulta inferiore solo al record assoluto trimestrale segnato nel secondo trimestre del 2016 con 55,0 milioni di tonnellate.

È il traffico containerizzato ad aver trainato la crescita del traffico nei primi tre mesi del 2017. Il settore, con 29,7 milioni di tonnellate, ha registrato il maggior volume di traffico movimentato nel primo trimestre dell'anno e un incremento del +2% circa rispetto ai primi tre mesi del 2016 quando era stato stabilito il precedente record. In termini di container da 20' (teu) il traffico è stato pari a 2.480.932 teu (+0,7%).

Nel comparto dei rotabili il traffico è stato pari a 1,2 milioni di tonnellate, con una progressione del +5,3% sul primo trimestre dello scorso anno. La movimentazione di auto nuove di fabbrica è stata di 316.988 veicoli (+2,8%). Nel segmento delle merci convenzionali sono state totalizzate quasi 2,6 milioni di tonnellate (+8,3%), di cui 2,1 milioni di tonnellate di siderurgici (+14,7%).

In aumento anche il traffico delle rinfuse solide che è ammontato ad oltre 3,1 milioni di tonnellate, con un +6,7% generato principalmente dal rialzo delle importazioni di minerali e carbone.

In calo, invece, le rinfuse liquide che con 17,6 milioni di tonnellate sono risultate inferiori del -1,2% rispetto al primo trimestre del 2016, flessione che è stata determinata sopratutto dalla diminuzione del -4,2% dei prodotti petroliferi.

Nei primi tre mesi del 2016 il porto di Anversa è stato scalato da 3.505 navi (-0,8%) per un totale di 99,7 milioni di stazza lorda (+3,3%).









