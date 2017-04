19 aprile 2017

Accordo per la pianificazione integrata dei collegamenti ferroviari tra il porto di Napoli e gli interporti di Nola e Marcianise

È stato sottoscritto dall'AdSP del Mar Tirreno Centrale e da Rete Ferroviaria Italiana

Oggi il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, e l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Maurizio Gentile, hanno siglato un accordo che definisce la pianificazione integrata dei collegamenti ferroviari tra il porto di Napoli e gli interporti di Nola e Marcianise. L'intesa rappresenta l'avvio della procedura che porterà, attraverso una gara, all'assegnazione dello specifico servizio ferroviario selezionando “un operatore economico abilitato ad esercire il servizio d'interesse generale della manovra ferroviaria in ambito portuale, con la capacità di assicurare i collegamenti da e verso gli interporti campani di Nola e Marcianise”.

È - ha spiegato Spirito - il «primo tassello di un percorso innovativo per lo sviluppo della intermodalità. Dobbiamo non solo evidenziare che esiste una adeguata capacità di tracce giornaliere tra porto di Napoli e gli interporti campani, ma anche consentire alle imprese ferroviarie di far crescere gradualmente l'offerta di servizi intermodali».

Con l'accordo RFI si impegna, per il periodo 2017-2020, a soddisfare la richiesta di tracce da e per il porto di Napoli che l'impresa aggiudicataria della gara formalizzerà per svolgere il servizio. «Si tratta - ha sottolineato Maurizio Gentile - del primo accordo in Italia che consente una operatività integrata tra manovre e collegamenti ferroviari. Per sviluppare l'intermodalità terrestre serve introdurre meccanismi di gestione integrata che rendano possibile una migliore competitività per i servizi ferroviari di collegamenti tra porti e terminal terrestri».



