20 aprile 2017

Zeno D'Agostino è il nuovo presidente di Assoporti

L'associazione - ha sottolineato - sia il luogo di discussione e concertazione di qualsiasi tematica d'interesse della portualità

Oggi l'assemblea dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) ha eletto per acclamazione presidente Zeno D'Agostino, attuale presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. D'Agostino subentra nella carica a Pasqualino Monti che, aprendo lavori, ha illustrato l'operato dell'associazione nella delicata fase di transizione della portualità italiana a seguito dell'emanazione nel 2016 del decreto di riforma della legislazione portuale.

Ringraziando gli associati e rivolgendo parole di gratitudine al presidente Monti e al consiglio direttivo uscenti, D'Agostino si è dichiarato «lieto di accompagnare Assoporti in questa fase di attuazione della riforma e - ha aggiunto - sono fiducioso che nei prossimi mesi il ruolo dell'associazione sarà meglio definito e rafforzato, in sinergia con la Conferenza Nazionale dei Porti. Confido molto - ha concluso D'Agostino - sul ruolo attivo di tutti i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, per rendere l'associazione il luogo di discussione e concertazione di qualsiasi tematica d'interesse della portualità».



