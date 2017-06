22 giugno 2017

Lavoro portuale, Filt Cgil esorta a consolidare il “modello Genova”

Il sindacato sottolinea la necessità di urgenti atti concreti a tutela del porto di Genova e del sistema portuale nazionale

Filt Cgil ritiene che in tema di lavoro portuale sia necessario consolidare il “modello Genova”, modello nel quale - spiega Giacomo Santoro, segretario generale della sezione genovese dell'organizzazione sindacale - «dove tutti i lavoratori, dai dipendenti dei terminal e dell'Autorità di Sistema, ai soci delle compagnie, contribuiscono quotidianamente all'efficientamento del sistema portuale, necessita di risposte concrete e immediate».

Secondo Filt Cgil, a un anno dall'inizio del confronto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le organizzazioni sindacali sulle pressanti questioni legate alla riforma portuale, sono indispensabili urgenti atti concreti a tutela del porto di Genova e del sistema portuale nazionale. «È inoltre necessario - osserva Santoro - agire affinché la riforma del lavoro portuale rappresenti una chance positiva per il sistema della portualità a partire dalla modifica dell'art 15 bis, in particolare il punto relativo all'intervento delle Autorità di Sistema le quali adottano il piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui art. 16, 17 e 18 delle ex legge 84/94 e due successive modifiche».

«Infine - aggiunge il segretario generale di Filt Cgil Genova - sarebbe auspicabile da parte di tutti, anche del nostro governo, una presa di posizione nei confronti della situazione spagnola, dove da qualche settimana è in atto un braccio di ferro tra governo e portuali. A questi ultimi, che stanno lottando contro lo smantellamento del sistema portuale contenente regole a tutela dei lavoratori - conclude Santoro - va la solidarietà della Filt Cgil di Genova che questa mattina ha concretamente dimostrato sulla banchina del VTE Psa Voltri Prà sotto la nave della Maersk la propria vicinanza alla lotta spagnola».



