23 giugno 2017

La società alberghiera Ritz-Carlton entrerà nel mercato delle crociere

Debutterà a fine 2019 con un primo di tre nuovi yacht di lusso

Alla fine del 2019 la società alberghiera Ritz-Carlton Hotel Co. del gruppo statunitense Marriott International entrerà nel mercato crocieristico con il nuovo marchio The Ritz-Carlton Yacht Collection che offrirà crociere con yacht e navi da crociera di lusso. Sottolineando che si tratta del primo ingresso di un gruppo alberghiero di lusso nell'industria crocieristica, Ritz-Carlton Hotel ha specificato che l'iniziativa avrà il sostegno di fondi gestiti dall'americana Oaktree Capital Management.

Il debutto avverrà con un primo di tre nuovi yacht di lusso che verrà impiegato nel Mediterraneo, in Nord Europa, nei Caraibi e nell'America Latina, regioni in cui - ha specificato l'azienda alberghiera - date le limitate dimensioni dell'imbarcazione potrà approdare in località non accessibili a navi di maggiore stazza come Capri, Portofino, St. Barths e Cartagena. Lo yacht, progettato dalla svedese Tillberg Design, sarà lungo 190 metri e potrà ospitare 298 passeggeri in 149 suite.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail