23 giugno 2017

Completato l'ufficio di presidenza di Assiterminal

Luigi Robba è stato confermato direttore dell'associazione dei terminalisti portuali italiani

Oggi il consiglio direttivo e l'assemblea dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali (Assiterminal), riunitisi a Savona presso l'Unione Industriali, hanno approvato all'unanimità il programma di attività presentato dal presidente, Luca Becce, ed ha eletto quali vice presidenti dell'associazione Gilberto Danesi (VTE - gruppo PSA), Pasquale Legora De Feo (Co.Na.Te.Co. - gruppo MSC), Vito Leonardo Totorizzo (Istop Spamat) che, assieme al presidente, compongono l'Ufficio di Presidenza.

Nel corso della riunione si è proceduto anche al rinnovo dell'incarico a Luigi Robba quale direttore, nonché all'elezione del collegio dei revisori dei conti che risulta composto da Paola Sivori, Giorgia Bucchioni, Massimo Brandi membri effettivi, Giordano Bruno Guerrini e Paolo Gambacorta membri supplenti.







