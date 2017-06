26 giugno 2017

A novembre diventerà operativo il bacino di carenaggio di maggiore capacità del porto del Pireo

Potrà accogliere navi lunghe fino a 240 metri e larghe fino a 35 metri

Il prossimo novembre nel porto del Pireo diventerà operativo un nuovo bacino di carenaggio galleggiante che sarà di capacità maggiore rispetto ai quattro bacini in muratura attualmente in esercizio nello scalo greco. La nuova struttura nella Perama Ship Repair Yard, con una capacità di sollevamento di 22.000 tonnellate, potrà accogliere navi con un dislocamento fino a 80.000 tonnellate, una lunghezza fino a 240 metri ed una larghezza fino a 35 metri.

Il nuovo bacino si aggiungerà ai quattro già operativi di cui quello di maggiore capacità, della portata di sollevamento di 15.000 tonnellate e che può essere utilizzato da navi con un dislocamento fino a 40.000 tonnellate e con larghezza e lunghezza fino a 202 metri e 31 metri, è stato oggetto recentemente di interventi di ristrutturazione che sono stati completati nei giorni scorsi. Gli altri bacini hanno portate di sollevamento pari a 15.000, 7.000 e 3.00 tonnellate e possono essere utilizzati da navi con larghezza e lunghezza pari rispettivamente a 150 x 21 metri, 113 x 18,5 metri e 90 x 13,5 metri.





