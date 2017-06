26 giugno 2017

CEVA Logistics attiverà un nuovo servizio ferroviario tra la Cina e l'Europa

Collegherà Shilong, nella provincia di Guangdong, con Amburgo

Il gruppo CEVA Logistics attiverà un nuovo servizio ferroviario merci tra la Cina e l'Europa che collegherà Shilong, nella provincia cinese di Guangdong, con Amburgo. Il treno blocco, operato in collaborazione con il gruppo ferroviario statale cinese, dopo la partenza da Shilong toccherà Manzhouli, in Cina, Zabakalsky, in Russia, Brest, in Bielorussia, Malaszewicze, in Polonia, per arrivare infine ad Amburgo dopo un percorso tra partenza e destinazione che sarà compiuto secondo le previsioni in 17-19 giorni.

CEVA ha ricordato di aver avviato il proprio primo collegamento ferroviario tra Cina ed Europa nel 2010 con partenze da Suzhou e che da allora il network di località cinesi servite si è esteso alle principali città del paese tra cui Suzhou, Changsha, Shenyang, Hefei, Chongqing, Chengdu, Zhengzhou e Wuhan, con connessioni con destinazioni europee fra cui Mosca, Varsavia, Lodz, Duisburg, Amburgo, Norimberga e Tilburg.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec