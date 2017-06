26 giugno 2017

Gruppo Investimenti Portuali annuncia l'ingresso di nuovi manager nel proprio team direttivo

Contestuale promozione di due manager a livello di gruppo

Gruppo Investimenti Portuali (GIP), l'azienda che opera attività terminalistiche nel settore dei container nei porti di Genova e di Livorno e attività intermodali con la filiale Logtainer, ha annunciato nuovi ingressi e nuove nomine nel proprio team direttivo. In particolare, il gruppo, che recentemente è passato sotto il controllo dei fondi Infracapital e InfraVia ( del 22 febbraio 2017), ha reso noto l'assunzione di due senior manager e la promozione di due manager a livello di gruppo.

Ha fatto il proprio ingresso in GIP in qualità di finance and integration director Paolo Casali, proveniente dal gruppo portuale Contship Italia, che avrà compiti di integrazione tra il SECH, il container terminal genovese di GIP, e Terminal Darsena Toscana (TDT), il terminal livornese del gruppo.

Inoltre Roberto Ferrari, che ha maturato varie esperienze in diverse realtà portuali, sarà il nuovo direttore generale del terminal SECH in sostituzione di Alberto Cortella, che dopo molti anni lascia l'azienda per assumere una nuova posizione di prestigio in un altro settore.

È stata anche costituita la nuova posizione di direzione HR di gruppo, con l'incarico di responsabile di tutte le politiche di Human Resources di GIP che è stato affidato a Massimo Lavezzini, che mantiene la carica di direttore personale e qualità di SECH.

Infine è stata creata a Genova la direzione marketing di GIP di cui è entrato a far parte Massimiliano Cozzani, che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale di TDT.



