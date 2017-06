27 giugno 2017

Kuehne + Nagel realizzerà una piattaforma logistica in Svizzera dedicata all'industria pharma & healthcare

Avrà una superficie di 16.300 metri quadri e gestirà circa 46.000 posti pallet

La scorsa settimana il gruppo logistico elvetico Kuehne + Nagel ha inaugurato la costruzione del proprio nuovo centro Pharma Hub Switzerland, che verrà realizzato a Möhlin in Svizzera e che avrà lo scopo di rafforzare la posizione di mercato dell'azienda nel settore dell'industria pharma & healthcare. «La Svizzera - ha spiegato l'amministratore delegato di Kuehne + Nagel International, Detlef Trefzger - è un hub fondamentale per il settore farmaceutico, con una portata globale. L'impianto all'avanguardia a Möhlin è un investimento strategico per la crescita in questo settore».

Il Pharma Hub sarà parte integrante del network KN PharmaChain del gruppo svizzero, fornendo trasporti multimodali door-to-door a temperatura controllata su scala globale, potenziando la visibilità e la tracciabilità delle consegne.

La nuova piattaforma logistica avrà una superficie complessiva di 16.300 metri quadri e gestirà circa 46.000 posti pallet, utilizzando un sistema di warehousing che combinerà operazioni manuali ed automatiche. Saranno disponibili tre differenti zone di temperature per i prodotti altamente sensibili: -20°, da -2° a +8° e da +15° a +25°. Il Pharma Hub avrà inoltre apposite aree dedicate allo stoccaggio di prodotti pericolosi e narcotici e fornirà servizi a valore aggiunto, offrendo soluzioni logistiche e spedizioni end-to-end conformi agli standard GxP.



