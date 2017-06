28 giugno 2017

Terminal Investment Limited (gruppo MSC) acquisisce l'intero controllo del porto brasiliano di Navegantes

Comprato il 50% del capitale della Portonave detenuto dalla Triunfo Participações e Investimentos

La società terminalista Terminal Investment Limited (TIL) del gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) ha acquisito l'intero controllo della Portonave S.A. - Terminais Portuários de Navegantes, società che gestisce il porto di Navegantes, che è il primo scalo portuale privato brasiliano avendo iniziato l'attività nell'ottobre 2007.

TIL, che possiede il 50% del capitale sociale della Portonave attraverso la Bakmoon Investments Inc., ha comprato il restante 50% che per due terzi è di proprietà della brasiliana Triunfo Participações e Investimentos ( TPI) e per un terzo di proprietà della sua controllata Vênus Participações e Investimentos.

La quota è passata di mano per 1,3 miliardi di real (350 milioni di euro). Le parti hanno specificato che la transazione è soggetta al rispetto di determinate condizioni, tra cui l'approvazione da parte dell'autorità antitrust brasiliana Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE) e dell'Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).



