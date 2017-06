28 giugno 2017

Kombiverkehr aumenta la frequenza dei servizi intermodali che collegano Germania, Grecia e Turchia attraverso il porto di Trieste

Inserimento di tre ulteriori treni alla settimana

La tedesca Kombiverkehr sta aumentando la frequenza dei collegamenti intermodali tra la Germania e la Turchia e la Grecia operati attraverso il porto di Trieste che è terminale terrestre della tratta ferroviaria che arriva a Ludwigshafen e Monaco di Baviera ed è terminale marittimo dei traghetti che servono la tratta con i porti ellenici e turchi.

L'azienda sta infatti introducendo tre ulteriori treni alla settimana che nel porto giuliano arrivano al terminal Samer. In particolare, per la prima volta questa settimana un treno partirà da Trieste diretto al BASF Kombiterminal di Ludwigshafen, mentre nella direzione opposta un treno partirà dall'area del Reno-Neckar per giungere nel porto italiano. Inoltre dal prossimo autunno su questa direttrice verranno effettuate cinque rotazioni ferroviarie settimanali

Oltre a ciò, dopo aver introdotto lo scorso mese una quarta rotazione sulla direttrice Monaco Riem - Trieste, dal prossimo 5 luglio Kombiverkehr incrementerà la frequenza a cinque partenze settimanali in entrambe le direzioni.

«Gli autotrasportatori turchi, che trasportano gran parte dei loro carichi via strada - ha spiegato il direttore commerciale della Kombiverkehr, Peter Dannewitz - stanno sempre più pensando ai vantaggi offerti dall'unione delle modalità di trasporto. Con l'aumento di frequenza su entrambe le tratte noi offriremo ai nostri attuali clienti e ai potenziali clienti ulteriori spazi di carico per oltre 200 trailer e container alla settimana».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail