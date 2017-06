29 giugno 2017

Convegno sul rilancio del Mezzogiorno attraverso la logistica intermodale sostenibile

Organizzato da A.L.I.S., si terrà il 17 luglio a Napoli

Il prossimo 17 luglio con inizio alle ore 9.00 presso il centro congressi della Stazione Marittima di Napoli si terrà un convegno sul tema “Il Rilancio del Mezzogiorno attraverso la logistica intermodale sostenibile - L'evoluzione del trasporto e della logistica per il rilancio delle imprese e del Mezzogiorno” organizzato da A.L.I.S. - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile.

La conferenza avrà come moderatore Bruno Vespa e il presidente di A.L.I.S., Guido Grimaldi, farà gli onori di casa, mentre il direttore del quotidiano “Il Mattino”, Alessandro Barbano, concluderà moderando l'ultima sessione. L'evento è articolato in tre sessioni. La prima, il cui svolgimento è previsto dalle 10.15 alle 11.45, sarà “L'evoluzione del trasporto e della logistica attraverso la modalità sostenibile” alla quale interverranno nomi autorevoli tra cui Maurizio Lupi, parlamentare della Camera dei deputati, oltre a una significativa rappresentanza di imprenditori noti a livello internazionale quali Alberto Bertone, presidente di Acqua Sant'Anna, Alberto Nobis, amministratore delegato di DHL Express Italia, Pierre Lahutte, brand president di IVECO, e Massimo Zanin, amministratore delegato di Feed - Gruppo Veronesi.

Alle 12.00 avrà inizio la seconda sessione intitolata “Rilancio del Mezzogiorno”, che vedrà tra i relatori il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il presidente di RINA Spa, Ugo Salerno, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, e il vice presidente dell'International Chamber of Shipping, Emanuele Grimaldi.

L'evento si concluderà nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, con il Il Salotto dell'ALIS. Introdurrà la terza sessione Enrico Maria Puja, direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale seguiranno, tra gli altri, Zeno D'Agostino, presidente di Assoporti e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, e altri presidenti di Autorità di Sistema Portuale: Pino Musolino (Mare Adriatico Settentrionale), Stefano Corsini (Mar Tirreno Settentrionale), Ugo Patroni Griffi (Mare Adriatico Meridionale), Andrea Annunziata (Mare di Sicilia Orientale), Sergio Prete (Mar Ionio) e Francesco Maria Di Majo (Mar Tirreno Centro Settentrionale).



