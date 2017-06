29 giugno 2017

La Commissione UE autorizza la fusione delle attività di trasporto marittimo containerizzato delle giapponesi “K” Line, MOL e NYK

Giudicato limitato l'impatto che la concentrazione avrà sulle rotte da e per l'Europa

La Commissione Europea ha autorizzato le tre principali società armatoriali giapponesi Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e Nippon Yusen Kaisha (NYK) a costituire una joint venture in cui far confluire le rispettive attività nel settore del trasporto marittimo containerizzato, progetto di fusione che porterà all'istituzione della Ocean Network Express e che è stato bocciato dall'autorità antitrust del Sud Africa e che sinora non ha superato il vaglio delle autorità statunitensi in quanto la Federal Maritime Commission non ha esaminato l'accordo adducendo motivi giurisdizionali ( del 31 ottobre 2016, 3 maggio, 31 maggio e 22 giugno 2017).

La Commissione UE ha specificato di aver concluso che la fusione non desta preoccupazioni in tema di concorrenza dato il limitato impatto che la concentrazione avrà sulle rotte da e per l'Europa e al fatto che dovrà fronteggiare una sufficiente pressione concorrenziale da parte di altri vettori marittimi.







