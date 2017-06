29 giugno 2017

Lavoratori portuali e terminalisti spagnoli hanno raggiunto un'intesa che pone termine agli scioperi

Pace sociale nel corso delle trattative per concordare un accordo quadro che si prevede termineranno a fine settembre

I lavoratori portuali e terminalisti spagnoli hanno raggiunto oggi un accordo che pone termine agli scioperi in atto da settimane nei porti nazionali per protesta contro l'approvazione del regio decreto legge sul lavoro portuale. Unanime soddisfazione è stata espressa a conclusione della riunione di stamane tra le parti a cui hanno preso parte le organizzazioni sindacali FeSMC-UGT, Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Euskal Sindikatua (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG) e Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar e i rappresentanti dell'associazione dei terminalisti portuali Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO).

I sindacati hanno sottolineato che con l'intesa le imprese assicurano il mantenimento del 100% dei posti di lavoro dei lavoratori portuali, mentre i sindacati si impegnano a ratificare gli impegni assunti il 29 marzo scorso. Inoltre le parti hanno concordato l'avvio di negoziati, che inizieranno la prossima settimana e - secondo le previsioni - termineranno a fine settembre, al fine di sottoscrivere un accordo quadro volto a migliorare la competitività e la produttività dei porti spagnoli. L'intesa prevede che nel frattempo i lavoratori garantiscano la pace sociale in tutte le aziende associate all'ANESCO.







