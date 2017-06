30 giugno 2017

Giri rappresenta la Città metropolitana di Venezia nel Comitato di gestione dell'AdSP del Mare Adriatico Settentrionale

È amministratore delegato della Donelli Group

Il sindaco della Città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, ha nominato Fabrizio Giri quale rappresentante dell'amministrazione cittadina nel Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, l'ente che gestisce i porti di Venezia e di Chioggia.

Giri, amministratore delegato della casa di spedizioni Donelli Group e membro del consiglio di presidenza di Anasped e di quello direttivo di Associazioni Spedizionieri Doganali Venezia e di Assosped Venezia, è stato nel 2016 uno dei primi firmatari della costituzione del “Tavolo dell'economia marittima e portuale” organo degli operatori portuali attraverso il quale poter dialogare con le istituzioni alla luce del recente progetto di riforma delle Autorità Portuali.







