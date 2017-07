3 luglio 2017

A Ivano Russo, in rappresentanza del MIT, la presidenza onoraria del C.I.S.Co.

Eletti i nove componenti del consiglio direttivo per il triennio 2017-2020

L'assemblea del C.I.S.Co. (Council of Intermodal Shipping Consultants), organismo che quest'anno celebra il cinquantesimo anniversario della sua fondazione, si è riunita giovedì scorso presso la Camera di Commercio di Genova per rinnovare le cariche associative.

Enrico Scerni, presidente dell'associazione dal 1988, è stato premiato dal presidente della Camera di Commercio, Paolo Odone, a conclusione dei suoi 28 anni di presidenza. Sono stati quindi formalizzati i nove componenti del consiglio direttivo per il triennio 2017-2020 con l'elezione di Paolo Pandolfo (Interporto di Padova Spa), Alberto Banchero (Assagenti), Emanuele Marocchi (Europea Servizi Terminalistici Srl), Alessandro Capurro (RINA Intermodal Srl), Luca Spallarossa (Spediporto), Bartolomeo Giachino (Saimare Spa) e Renato Coroneo (Autorità Portuale di Palermo). I soci fondatori del C.I.S.Co., Camera di Commercio di Genova e Autorità di Sistema Portuale della Mar Ligure Occidentale, hanno nominato a loro volta rispettivamente Filippo Gallo e Silvio Ferrando. Durante l'assemblea, aperta dal segretario generale Giordano Bruno Guerrini con la relazione delle attività, il consigliere Silvio Ferrando ha dato l'indirizzo a C.I.S.Co. di lavorare nel settore della formazione e dei corridoi digitali. Il consigliere Bartolomeo Giachino ha messo in luce la necessità dell'impegno sulle infrastrutture materiali e immateriali e il consigliere Sergio Bologna ha fornito il contributo dei dati Fedespedi sulle criticità del settore. Al termine dell'assemblea Ivano Russo, accettata la presidenza onoraria in rappresentanza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha concluso il dibattito e illustrato il livello di avanzamento della progettazione sistemica del governo e fornito le relative date di avanzamento dei progetti marittimi.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail