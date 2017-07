3 luglio 2017

Saipem ottiene commesse per un valore di 500 milioni di dollari

Tra queste, un nuovo contratto E&C offshore con Saudi Aramco

Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto E&C Offshore da parte di Saudi Aramco per attività EPCI (Engineering, Procurement, Installation, Construction) e T&I (Trunklines & Installation) in Arabia Saudita, commessa - ha specificato l'azienda italiana - che ricade nell'ambito del long term agreement in vigore, rinnovato nel 2015 fino al 2021.

Lo scopo del lavoro comprende la progettazione, l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione di 19 jacket per lo sviluppo dei campi Marjan, Zuluf, Berri, Hasbah e Safaniya, tra i più importanti giacimenti offshore nella regione del Golfo Arabico.

«Con questa assegnazione - ha sottolineato l'amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao - Saipem rafforza ulteriormente la sua presenza in un'area altamente strategica quale il Medio Oriente. I nuovi contratti assegnati da un cliente importante e di lunga data come Saudi Aramco sono un segnale forte e tangibile della sua fiducia in Saipem, nell'elevata qualità dei suoi servizi e nella solida esperienza che la società vanta nella costruzione ed installazione di piattaforme offshore».

Inoltre Saipem ha reso noto di aver negoziato l'estensione dell'impiego, in Angola, del mezzo FPSO Gimboa, inclusiva dei servizi di gestione e manutenzione, del personale e dei materiali di consumo, per la durata di tre anni più un anno opzionale e di aver anche definito variazioni di ordini di lavoro relativi a progetti in Africa occidentale e nell'area del Mar Caspio.

Saipem ha specificato che il valore totale di queste nuove acquisizioni relative al secondo trimestre ammonta complessivamente a 500 milioni di dollari.



