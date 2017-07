3 luglio 2017

Al La Spezia Container Terminal il riconoscimento “Best Container Terminal in Europe” del premio AFLAS

Nei primi cinque mesi di quest'anno il terminal spezzino ha movimentato 423mila container (+16%)

Il La Spezia Container Terminal (LSCT), il terminal per contenitori del porto della Spezia che fa parte del gruppo Contship Italia, ha conquistato il primo posto nella categoria “Best Container Terminal in Europe” nell'ambito del premio AFLAS 2017 (Asian Freight, Logistics and Supply Chain Awards) che è organizzato dalla testata “Asia Cargo News”. La premiazione si è tenuta giovedi scorso al Marina Bay Cruise Center di Singapore e per Contship, presente all'evento con alcuni partner e clienti, hanno ritirato il premio Daniele Testi, direttore marketing e comunicazione, e Peter Hill, direttore vendite & business development.

Il gruppo terminalista italiano ha reso noto che nei primi cinque mesi del 2017 il terminal LSCT ha movimentato un traffico dei container pari a circa 423mila teu, un aumento del +16% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.







