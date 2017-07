3 luglio 2017

Ok UE alla creazione di una joint venture tra Wärtsilä e China State Shipbuilding Corporation

Si occuperà della fornitura di sistemi elettrici e sistemi di automazione destinati ad essere installati sulle navi in Cina

La Commissione Europea ha autorizzato la creazione di una joint venture tra il gruppo finlandese Wärtsilä Corporation e quello cinese China State Shipbuilding Corporation (CSSC), nuova società che si occuperà della fornitura di sistemi elettrici e sistemi di automazione destinati ad essere installati sulle navi in Cina ( del 17 marzo 2016).

La Commissione ha spiegato oggi di aver concluso che l'operazione non determinerà problemi in materia di concorrenza perché la joint venture non avrà o avrà attività limitate nell'ambito dello spazio economico europeo.







