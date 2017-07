4 luglio 2017

Hoyer incrementa la presenza nel segmento Intermediate Bulk Container con l'acquisizione della CCR

L'azienda francese ha una flotta di oltre 14mila container cisterna

La tedesca Hoyer ha comprato sia le attività di noleggio di container cisterna sia il marchio commerciale della francese CCR, attività IBC (Intermediate Bulk Container) e brand che sono stati ceduti dal gruppo Ermewa.

CCR ha una flotta di oltre 14mila container cisterna ed è presente in Francia e nel resto d'Europa nonché negli Stati Uniti. Anche il gruppo Hoyer di Amburgo è attivo nel segmento IBC con una flotta di oltre 27mila unità IBC a cui si aggiungono più di 37mila contenitori cisterna e una serie di installazioni logistiche tra depositi, impianti di lavaggio e workshop.

Hoyer ha spiegato che con l'acquisizione è prevista l'attivazione di sinergie e un'ulteriore crescita delle attività del gruppo in Cina e nel Nord America. Inoltre l'azienda tedesca ha sottolineato che la forte presenza della CCR nell'industria della cosmesi consentirà alla Hoyer, che sinora ha operato principalmente nella logistica IBC per le industrie chimiche e alimentari, di accedere ad un nuovo segmento di mercato.



