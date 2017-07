4 luglio 2017

Il Comitato di gestione dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale autorizza l'ente ad effettuare 27 nuove future assunzioni

Attualmente i dipendenti sono 255

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha approvato la dotazione organica dell'ente autorizzando 27 nuove future assunzioni, personale che si aggiungerà ai 255 dipendenti attualmente in servizio.

Il presidente dell'AdSP, Paolo Emilio Signorini, ha sottolineato che con il provvedimento odierno è possibile avviare il rafforzamento dell'Autorità, in particolare dei settori tecnico e demaniale fortemente impegnati da una mole rilevante di procedimenti in corso.

Nel corso della riunione è stato approvata anche l'autorizzazione alla società siderurgica Ilva, oggi in amministrazione straordinaria, allo svolgimento nello stabilimento adiacente la banchina del servizio di assemblaggio delle turbine Ansaldo nonché alla gestione del ciclo di imbarco con loro personale a garanzia dell'occupazione.



