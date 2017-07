4 luglio 2017

Fincantieri e GE Power svilupperanno un sistema di controllo delle emissioni delle navi

L'obiettivo è ridurre gli elementi inquinanti (SOx e particolato)

La società cantieristica italiana Fincantieri ha concordato con GE Power, azienda del gruppo General Electric, lo sviluppo congiunto di un innovativo sistema di controllo delle emissioni delle navi con l'obiettivo di una riduzione dell'inquinamento nel settore marittimo.

L'iniziativa prevede la definizione di una nuova soluzione denominata “Shipboard Pollutant Removal System” (Shipboard PRS) funzionale all'abbattimento delle emissioni in conformità con le più stringenti direttive Marpol sull'inquinamento marino, norme - hanno ricordato le parti - che entreranno in vigore entro il 2020.

L'accordo prevede che Fincantieri definisca i requisiti tecnici fondamentali per progettare un sistema di controllo delle emissioni navali, che consenta lo sviluppo di un prodotto competitivo nella prospettiva di una sua successiva commercializzazione. GE Power definirà le caratteristiche necessarie per il sistema al fine di garantire i livelli di performance richiesti. Il nuovo prodotto, che servirà al controllo dei livelli di emissioni di SOx (ossidi di zolfo) e particolato, sarà sviluppato per le navi da crociera, con la possibilità di essere installato su tutte le unità che usano combustibile tradizionale.

L'accordo, che fa seguito ad un memorandum of understanding sottoscritto dalle due società lo scorso settembre, è stato firmato da Sandro De Poli, presidente e amministratore delegato di GE Italia, e da Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri.

Bono ha sottolineato la novità dell'intesa: «mai prima d'ora, infatti - ha osservato - un costruttore navale aveva stretto una partnership per l'abbattimento delle emissioni, con un produttore di sistemi tra i leader mondiali nei settori in cui opera. Questa strategia, che ha come cardine la ricerca e l'innovazione ai massimi livelli - ha aggiunto Bono -, ci consentirà di alzare ulteriormente l'asticella tecnologica a vantaggio del mercato crocieristico, in un ambito, come quello della riduzione dell'impatto ambientale, così determinante per i nostri clienti».

«Shipboard PRS - ha spiegato Sandro De Poli - sarà il risultato dell'esperienza nel settore navale di Fincantieri e quella fortemente specifica di GE nelle tecnologie per la riduzione delle emissioni inquinanti in molteplici campi, come ad esempio quello della generazione elettrica e della siderurgia».



