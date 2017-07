5 luglio 2017

Il Canada investirà due miliardi di dollari per il potenziamento delle infrastrutture di trasporto

Complessivamente saranno spesi 10,1 miliardi di dollari canadesi per finanziare progetti nei settori del trasporto e del commercio con l'estero

Nell'arco dei prossimi 11 anni il Canada investirà 10,1 miliardi di dollari canadesi (7,8 miliardi di dollari USA) per la realizzazione di progetti nei settori del trasporto e del commercio con l'estero con lo scopo di istituire corridoi di trasporto più efficienti che colleghino la nazione nordamericana con i mercati internazionali.

Evidenziando il ruolo chiave che il comparto del trasporto ha avuto nello sviluppo dell'economia canadese, ieri il ministro dei Trasporti, Marc Gameau, ha specificato che 2,1 miliardi di dollari canadesi saranno destinati alla Trade and Transportation Corridors Initiative (TTCI), programma che è incentrato principalmente sul National Trade Corridors Fund (NTCF), piano finanziario della durata di 11 anni che prevede un investimento complessivo di due miliardi di dollari canadesi per il potenziamento delle infrastrutture di trasporto, tra cui porti, vie navigabili, aeroporti, strade, ferrovie, ponti e varchi di frontiera.







