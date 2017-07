5 luglio 2017

Trasportounito invita a diffidare “dell'associazionismo di carta”

Nel mirino A.L.I.S. e «le nuove associazioni che, come molte delle vecchie, scambiano clienti per associati e istituzioni per segreterie»

Trasportounito invita a diffidare “dell'associazionismo di carta” e sferra un duro attacco in particolare nei confronti dell'A.L.I.S., l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile nata alla fine dello scorso anno che ha tra gli scopi statutari quello di “rappresentare e tutelare l'impresa legata al trasporto ed alla logistica italiana nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, nonché con le organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali” ed anche di “stipulare accordi in materia sindacale ed economica nonché contratti collettivi di lavoro, rappresentare e tutelare gli associati in questioni sindacali ed economiche di interesse generale e particolare”.

Trasportounito ha lanciato l'offensiva evidenziando che «è sotto gli occhi di tutti la crisi dell'associazionismo imprenditoriale, notoriamente a legame debole, così come quello delle organizzazioni sindacali. E forse - ha rilevato l'associazione sindacale dell'autotrasporto - non sarebbe potuto accadere nulla di differente considerando le mutazioni profonde in atto nel mondo del lavoro, la crisi dei contratti nazionali ma anche e specialmente la recessione che si è abbattuta sulle imprese italiane con conseguenze devastanti sui livelli di fatturato e di occupazione».

«Da questa spirale negativa - ha denunciato il segretario generale di Trasportounito, Maurizio Longo - l'autotrasporto non è certo esente: associazioni sulla carta che sono accreditate al Ministero (per una serie di requisiti tanto squisitamente burocratici, quanto ridicoli nella loro espressione reale); associazioni nuove che fioriscono più a colpi di interessi piuttosto che su piattaforme di tutele e programmi sindacali».

«In questo quadro di riferimento - ha proseguito Longo inquadrando il bersaglio dell'attacco - il caso della neo associazione A.L.I.S., tutto business e niente assistenza, proiettata all'insegna di prospettive privatistiche che poggiano su imperi armatoriali per i quali si consentono probabilmente agevolazioni agli associati in cambio di una adesione sindacale, rappresenta il nuovo modello di rappresentanza? No - è l'opinione di Longo - è vero il contrario, si tratta di un nuovo che arretra, lontano dalle elementari logiche associazionistiche ma, soprattutto, insignificante sul versante delle proposte sindacali, o, quantomeno, senza alcuna differenziazione di rilievo su temi come lo sviluppo sostenibile, l'intermodalità e i trasferimenti economici incentivanti, dallo Stato alle imprese; in particolare - ha sottolineato Longo - su questo ultimo aspetto Trasportounito sostiene da tempo che tali trasferimenti non possono e non devono essere oggetto di intermediazione delle associazioni di categoria; e proprio per questa sua posizione ha preferito pagare il prezzo di essere fuori dalle istituzioni, senza accettare snaturanti compromessi. Al contrario invece, le nuove associazioni, come molte delle vecchie, scambiano clienti per associati e istituzioni per segreterie».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail