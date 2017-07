5 luglio 2017

Confetra, esonerare le piccole imprese di autotrasporto merci dal versamento della maggiorazione dello 0,4% sui versamenti delle imposte

La misura delle agevolazioni fiscali è stata resa nota soltanto ieri, dopo il termine utile per effettuare il pagamento senza maggiorazione

La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) ha avanzato la richiesta che le piccole imprese di autotrasporto merci siano esonerate dal versamento della maggiorazione dello 0,4% sui versamenti delle imposte sui redditi in scadenza il prossimo 31 luglio.

La giustificazione - ha spiegato Confetra - è che la misura delle agevolazioni fiscali che quelle imprese di autotrasporto possono applicare nella dichiarazione dei redditi è stata resa nota dall'Agenzia delle Entrate soltanto ieri, quando il termine utile per effettuare il pagamento senza maggiorazione era oramai scaduto (30 giugno).

La Confederazione ha sottolineato come per le imprese di autotrasporto merci la scadenza del 31 luglio sia di fatto la prima utile per effettuare versamenti determinati con certezza e dunque per quelle imprese la maggiorazione dello 0,4% prevista in via generale sarebbe iniqua.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail