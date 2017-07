5 luglio 2017

Prosegue il calo del numero degli attacchi dei pirati alle navi

Nel primo semestre del 2017 se ne sono verificati 87

L'osservatorio sulla pirateria marittima Piracy Reporting Centre (PRC) dell'International Maritime Bureau (IMB) ha reso noto che sta continuando a diminuire il numero degli attacchi dei pirati contro le navi, con 87 incidenti verificatisi nella prima metà di quest'anno 87 rispetto a 97 nel primo semestre del 2016. In particolare, 63 navi sono state abbordate dai pirati (72 nei primi sei mesi del 2016), quattro navi sono state sequestrate (cinque), 12 navi sono state oggetto di colpi d'arma da fuoco (nove) ed otto sono state oggetto di un tentato attacco (12). Nel corso di questi incidenti 63 marittimi sono stati presi in ostaggio rispetto a 64 nel primo semestre dello scorso anno, 41 marittimi sono stati rapiti, tre sono stati feriti e due uccisi.

Più accentuata la riduzione degli incidenti nel secondo trimestre del 2017, periodo nel quale se ne sono verificati 44 rispetto a 60 nel trimestre aprile-giugno dello scorso anno.







