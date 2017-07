6 luglio 2017

Nuova sede del gruppo logistico Fercam in Tunisia

Si estende su una superficie di 7.000 metri quadri

Il gruppo logistico Fercam ha inaugurato martedì la sua nuova sede in Tunisia, nazione in cui è presente dal 2012. Il nuovo quartier generale della filiale Fercam Tunisie Sarl è situato nella zona industriale di Rades, in prossimità del porto, e si estende su una superficie di 7.000 metri quadri di cui 2.000 dedicati a magazzino per la manipolazione e la gestione delle merci in ambiente doganale e 800 metri quadri di uffici operativi.

Dalla nuova sede sono offerte spedizioni FTL a carico completo con cinque partenze settimanali nonché spedizioni LTL da e per tutta Europa, trasporto di merci a temperatura controllata ATP con semirimorchi frigoriferi, spedizione di container da e per tutti i porti internazionali e servizi logistici di distribuzione e raccolta su tutto il territorio tunisino. Fercam ha specificato che in Italia la filiale Fercam Livorno, dedicata a questo business, coordina le attività di presa e consegna delle merci nelle due direzioni del flusso camionistico Europa-Tunisia, con servizio giornaliero dai porti di Genova, Livorno, Civitavecchia, Salerno e Palermo.







