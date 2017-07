6 luglio 2017

Quest'estate verrà inaugurato il terminal crociere del gruppo DP World nel porto di Limassol

Avrà tre banchine di 400 metri lineari

Nel corso di quest'estate nel porto di Limassol verrà inaugurato un nuovo terminal passeggeri che sarà gestito dalla DP World Limassol, la filiale cipriota del gruppo DP World di Dubai che oltre un anno fa si è aggiudicato il contratto per gestire attività terminalistiche nel porto di Limassol incluse quelle a servizio dei passeggeri ( del 26 aprile 2016).

Il nuovo terminal, che si svilupperà su una superficie complessiva di 7.000 metri quadri, avrà tre banchine di 400 metri lineari con profondità del fondale di -11 metri e potrà accogliere le più grandi navi da crociera.

Nel segmento della crociere il gruppo mediorientale DP World opera già il terminal passeggeri del porto di Mina Rashid, a Dubai, e il terminal crociere Quínquela Martin a Buenos Aires, in Argentina.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail