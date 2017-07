7 luglio 2017

“K” Line, MOL e NYK hanno costituito la joint venture Ocean Network Express

La sede della holding è a Tokyo e quella della società operativa a Singapore

Oggi le tre società armatoriali giapponesi Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e Nippon Yusen Kaisha (NYK) hanno costituito la Ocean Network Express Holdings, Ltd., nuova società con sede a Tokyo in cui confluiranno le attività di trasporto marittimo containerizzato delle tre compagnie nonché le correlate attività terminalistiche, escluse quelle in Giappone ( del 31 ottobre 2016 e 31 maggio 2017). Oltre alla holding è stata contestualmente costituita la società operativa Ocean Network Express Pte. Ltd. con sede a Singapore.







