10 luglio 2017

Domani a Napoli si terrà un workshop sul tema “Le rotte per il GNL”

È organizzato da Assocostieri in collaborazione con l'AdSP del Mar Tirreno Centrale

Domani presso la Sala Calipso della Stazione Marittima del porto di Napoli si terrà un workshop sul tema “Le rotte per il GNL” organizzato in occasione della propria assemblea annuale da Assocostieri (Associazione Nazionale Depositi Costieri Olii Minerali) in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e con il patrocinio dei ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti.

L'incontro sarà un'occasione per discutere con i rappresentanti delle istituzioni sia delle modalità autorizzative per la realizzazione delle infrastrutture del GNL - a tal proposito sarà presentato un vademecum ad hoc - sia delle prospettive di utilizzo del GNL, nell'ambito anche della recente riforma della portualità.



Programma



Welcome Coffee ore 9.00 Registrazione partecipanti 9.30-10.30 Assemblea privata Assocostieri 11.00 Parte pubblica sulle procedure autorizzative delle infrastrutture nel settore GNL

Benvenuto:

Capitano di Vascello Luciano Del Prete

Direzione Marittima e Capitaneria di Porto Napoli

Saluti istituzionali:

Rag. Diamante Menale

Vice Presidente ASSOCOSTIERI

Relazione Presidente:

Dott.ssa Marika Venturi

Presidente ASSOCOSTIERI 11.30 Presentazione “Linee guida Assocostieri - Autorizzazioni per le infrastrutture di GNL”

Avv. Dario Soria

Direttore Generale ASSOCOSTIERI 11.40 Il ruolo del GNL nella Strategia Energetica Nazionale

Dott. Andrea Napoletano

Segretario Generale - Ministero dello Sviluppo Economico 11.55 La nuova procedura VIA

Dott. Giuseppe Lo Presti

Direttore Generale della Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12.10 Il GNL per il trasporto: stato attuale e prospettive

Dott. Enrico Maria Pujia

Direttore Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12.25 Regolazione tariffaria delle reti isolate GNL

Dott. Claudio Carnevale

Direzione Infrastrutture e Unbundling - Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 12.40 Riforma portuale e dogana 4.0

Dott.ssa Teresa Alvaro

Direttore Direzione centrale tecnologie per l'innovazione - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

CONCLUSIONI:

Prof. Pietro Spirito

Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 13.05 Discussione 13.30 Lunch

MODERA

Dott.ssa Maria Rosaria Di Somma

Vice Presidente ASSOCOSTIERI



