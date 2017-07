10 luglio 2017

A Trieste l'incontro annuale per l'implementazione dell'accordo sui trasporti marittimi UE-Cina

L'obiettivo è di migliorare le condizioni del trasporto marittimo di merci destinate e provenienti dalla Cina

Nei prossimi giorni presso la Torre del Lloyd a Trieste si terrà la 14ma edizione dell'incontro annuale per l'implementazione dell'accordo sui trasporti marittimi UE-Cina, meeting che quest'anno è ospitato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Siglato nel 2002, l'accordo di settore UE-Cina intende migliorare nell'interesse degli operatori economici delle parti le condizioni nelle quali si svolgono le operazioni di trasporto marittimo di merci destinate e provenienti dalla Cina. Si basa sui principi della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo e sul principio del trattamento non discriminatorio in relazione all'utilizzo dei servizi portuali ed ausiliari. L'accordo promuove inoltre la cooperazione tra UE e Cina su questioni di sicurezza marittima e formazione del personale.

L'incontro, che si svolge alternativamente in Cina e nell'Unione Europea con cadenza annuale, ha lo scopo di uno scambio di informazioni e opinioni sul settore e di facilitare i contatti tra gli operatori e le autorità marittime. Le due delegazioni presenti a Trieste saranno composte da rappresentanti del Ministero cinese dei Trasporti, della direzione generale dei Trasporti e Mobilità della Commissione Europea e di Stati membri dell'Unione, tra cui l'Italia, oltre che dell'associazione degli armatori cinesi e dell'associazione degli armatori della Comunità europea ECSA.

Il programma della due giorni di lavori sarà anticipato da un incontro con i vertici dell'Autorità di Sistema Portuale e da una visita presso le infrastrutture dello scalo portuale giuliano. ««Siamo onorati - ha dichiarato il presidente dell'AdSP, Zeno D'Agostino - di ospitare un evento così strategico. Il porto ha potenzialità formidabili, che finalmente siamo in grado di rilanciare e comunicare agli investitori stranieri: eccellenti collegamenti ferroviari su scala europea, che rendono Trieste unico scalo italiano con vocazione internazionale; fondali naturali di 18 metri per accogliere le grandi navi oceaniche; un punto franco da valorizzare ed alleanze importanti come quella recentemente siglata con il porto di Duisburg, collocato strategicamente rispetto alla Nuova Via della Seta marittima e terrestre».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail