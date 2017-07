10 luglio 2017

Il porto croato di Rijeka ha stabilito il proprio nuovo record di traffico container movimentato nel primo semestre

Nei primi sei mesi del 2017 il totale è stato di 103.791 teu (+16,2%)

Nella prima metà di quest'anno il porto croato di Rijeka ha stabilito il proprio nuovo record di traffico containerizzato movimentato nel primo semestre avendo totalizzato una movimentazione pari a 103.791 teu, con una progressione del +16,2% rispetto al primo semestre del 2016. In termini di peso il traffico containerizzato movimentato dalla Adriatic Gate Container Terminal (AGCT), la società del gruppo terminalista filippino International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) che gestisce il terminal per contenitori dello scalo croato, è ammontato ad oltre 1,0 milioni di tonnellate, con un incremento del +29,1% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno.

Complessivamente nel primo semestre del 2017 il porto di Rijeka ha movimentato più di 2,4 milioni di tonnellate di merci (+34,9%), tra cui - oltre al traffico containerizzato - 502mila tonnellate di altre merci varie (+3,5%) e 893mila tonnellate di rinfuse (+73,6%).



