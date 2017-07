10 luglio 2017

La sudcoreana HMM ha siglato un accordo di cooperazione con la vietnamita Saigon Newport Corporation

Lo scopo è lo sviluppo di attività portuali e logistiche in Vietnam

La compagnia di navigazione sudcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM) ha siglato un accordo di cooperazione con la società terminalista vietnamita Saigon Newport Corporation con lo scopo dello sviluppo di attività portuali e logistiche nel settore del trasporto containerizzato in Vietnam.

In occasione della sottoscrizione del memorandum of understanding, che è avvenuta giovedì scorso a Ho Chi Minh City, l'amministratore delegato della HMM, Yoo Chang-Keun, ha sottolineato che quest'anno i volumi di carichi containerizzati movimentati dalla compagnia sudcoreana in Vietnam aumenteranno più del 50% rispetto al 2016 a seguito della rapida crescita dei mercati emergenti.







