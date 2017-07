11 luglio 2017

Il gruppo turistico tedesco TUI ha ceduto la residua partecipazione nella Hapag-Lloyd

Negli ultimi mesi sono state vendute 14,5 milioni di azioni

Il gruppo turistico tedesco TUI ha annunciato di aver portato a termine la sua prevista uscita dal settore del trasporto marittimo containerizzato avendo ceduto la rimanente partecipazione nella compagnia di navigazione Hapag-Lloyd di Amburg. TUI ha infatti venduto gli ultimi 8,5 milioni di azioni della Hapag-Lloyd in suo possesso attraverso un'operazione di accelerated book building. Il gruppo turistico ha ricordato di aver in precedenza venduto altre 6,0 milioni di azioni della compagnia tramite transazioni di Borsa attuate a partire dallo scorso marzo.

Con tali operazioni TUI si è quindi disfatta dell'intero pacchetto azionario ancora in suo possesso che era pari a circa il 7,9% dell'intero capitale azionario della Hapag-Lloyd.

Il gruppo TUI non ha reso noto il valore complessivo della quota ceduta negli ultimi mesi, ma ha ricordato che al 31 marzo scorso questi assets erano registrati nel bilancio consolidato della TUI come attività disponibili per la vendita per un relativo valore pari a 395,0 milioni di euro

«Con la cessione di tutte le rimanenti azioni della Hapag-Lloyd in suo possesso - ha spiegato il direttore finanziario del gruppo turistico tedesco, Horst Baier - TUI AG ha completato con successo il proprio programma di dismissione di attività non-core definito dopo la fusione tra TUI AG e TUI Travel Plc nel dicembre 2014, raggiungendo il suo obiettivo strategico consistente nel trasformare TUI AG in un gruppo esclusivamente turistico integrato verticalmente. Come annunciato - ha ricordato Baier - i proventi saranno utilizzati per la trasformazione verso un'attività turistica integrata focalizzata sui propri marchi alberghieri e crocieristici e per il rafforzamento dello stato patrimoniale».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail