11 luglio 2017

Al via nel porto di Rotterdam la costruzione di una nuova area di 70 ettari

Sarà dedicata all'energia eolica offshore e al settore del petrolio e del gas

L'Autorità Portuale di Rotterdam ha assegnato i lavori di realizzazione della prima fase di costruzione di una nuova grande area portuale, che avrà una superficie complessiva di 70 ettari, alla PUMA (Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte, Project Organisation Expansion Maasvlakte), joint venture tra i gruppi olandesi Royal Boskalis Westminster e Van Oord.

La nuova area, denominata Rotterdam Offshore Center Maasvlakte 2, sarà situata nella zona portuale Prinses Alexiahaven adiacente all'area Maasvlakte 2 e verrà dedicata all'energia eolica offshore e al settore del petrolio e del gas. L'area diventerà operativa nel 2019.

Il prossimo 1° agosto la joint venture PUMA inizierà i lavori per la costruzione dei primi 30 ettari che costituiscono la prima fase del progetto, con riempimenti realizzati utilizzando circa sette milioni di metri cubi di sabbie. L'approntamento dell'area sarà portato a termine entro la fine del prossimo anno e la costruzione delle banchine inizierà a metà 2018.





