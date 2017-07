11 luglio 2017

Assocostieri si candida a supportare i programmi per la realizzazione di infrastrutture per il GNL in Italia

Presentato un vademecum per le istituzioni coinvolte nel procedimento autorizzativo e per gli investitori

Assocostieri (Associazione Nazionale Depositi Costieri Olii Minerali) si candida, nel quadro dei programmi per la realizzazione di infrastrutture per il gas naturale liquefatto in Italia, a svolgere sia un'attività operativa di coordinamento, al fianco delle istituzioni nazionali preposte allo sviluppo della logistica energetica del GNL, sia di supporto al comparto imprenditoriale per l'individuazione dei percorsi autorizzativi ad hoc.

Lo ha sottolineato oggi Marika Venturi, presidente di Assocostieri, in occasione del workshop “Le rotte per il GNL” che si è svolto alla Stazione Marittima del porto di Napoli ed è stato organizzato dall'associazione in concomitanza della propria assemblea annuale.

A questo proposito, con l'evento organizzato a Napoli l'associazione ha dato il via ad un percorso informativo, che coinvolgerà le Autorità di Sistema Portuale nazionali, per presentare un vademecum sull'iter autorizzativo necessario alla realizzazione delle infrastrutture di GNL e per condividere con le istituzioni e gli imprenditori le opportunità connesse allo sviluppo di questo combustibile alternativo. Nel corso del workshop, infatti, Dario Soria, direttore generale di Assocostieri, ha presentato le “Linee Guida Assocostieri - Autorizzazioni per le infrastrutture di GNL”, il vademecum per le istituzioni centrali e locali coinvolte nel procedimento autorizzativo e per gli operatori impegnati ad investire nel settore del GNL attraverso la realizzazione di terminali di rigassificazione, di depositi costieri ed altre infrastrutture di ricezione di GNL. Il documento evidenzia gli step da intraprendere presso Ministeri, Regioni ed altri enti coinvolti, con l'indicazione delle tempistiche previste. Gli aspetti relativi alla Riforma Madia e quelli in tema di accise completano la guida fornendo una complessiva visione d'insieme.



