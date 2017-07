12 luglio 2017

Confetra, bene il pacchetto UE per l'autotrasporto», ma sono necessari correttivi

Marcucci: ci aspettiamo che l'Italia faccia sentire la sua voce

Ieri, in occasione di un'audizione al Senato sull'insieme di proposte normative per l'autotrasporto messe a punto dalla Commissione Europea, Nereo Marcucci, presidente della Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), a esortato ad introdurre correttivi.

Marcucci ha assegnato una «sufficienza piena alle finalità del pacchetto UE per l'autotrasporto», ma ha specificato che sono «da rivedere le misure ipotizzate per raggiungerle». «In primo luogo - ha spiegato il presidente della Confetra - quelle relative al cabotaggio che rischiano di destabilizzare ulteriormente il mercato con conseguenze rovinose per l'autotrasporto italiano. Nessuna modifica alle regole attuali - ha specificato - fintantoché non saranno introdotte disposizioni che attenuino il dumping sociale attraverso l'armonizzazione dei livelli retributivi e contributivi degli autisti in ambito comunitario».

«Anche su altre proposte del pacchetto - ha aggiunto Marcucci - ci aspettiamo che l'Italia faccia sentire la sua voce affinché siano apportati necessari correttivi; non convincono in particolare le nuove regole sui tempi di guida e sulla tassazione a carico dei veicoli pesanti».

«Confetra - ha concluso Marcucci - ritiene che il pacchetto sia una ottima opportunità per cancellare la doppia imposizione rappresentata dal bollo sui veicoli pesanti e per semplificare il meccanismo di riduzione dei pedaggi autostradali».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail