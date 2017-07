13 luglio 2017

L'Antitrust olandese avvia un'indagine per appurare se le società di bunkeraggio hanno costituito cartelli

Sotto indagine le aziende che operano nei porti di Amsterdam, Rotterdam ed Anversa

La Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) ha avviato un'indagine per accertare se i fornitori di combustibili per navi che operano nei porti di Amsterdam, Rotterdam ed Anversa hanno costituito cartelli stringendo accordi non leciti per concordare i prezzi di vendita del bunker.

L'autorità antitrust olandese ha specificato che l'indagine è stata decisa a seguito di informazioni sul settore del bunkeraggio provenienti dagli organi di polizia che sono state trasmesse all'ACM dalla Procura olandese. Inoltre l'ACM ha ricordato di aver in precedenza svolto controlli in questo settore, in cui operano dozzine di compagnie di bunkeraggio presenti nei tre porti.

L'autorità antitrust ha esortato ad inviare informazioni, suggerimenti e indicazioni circa i possibili cartelli posti in atto dalle società, ricordando che tali informazioni possono giungere anche dalle stesse aziende che fanno parte di un cartello e dai loro dipendenti, che potrebbero in tal modo beneficiare del trattamento favorevole previsto in questi casi dalle normative e di una riduzione delle sanzioni. Le multe per le attività di cartello possono raggiungere un valore pari al 40% del fatturato dell'azienda, mentre le singole persone che hanno svolto attività di coordinamento nell'ambito di un cartello possono essere multate con ammende fino a 900mila euro.



