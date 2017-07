13 luglio 2017

Il porto di Koper ha chiuso il primo semestre del 2017 con un traffico record di 11,9 milioni di tonnellate (+5,7%)

Nuovo picco semestrale del traffico containerizzato con 4,6 milioni di tonnellate (+10,9%)

Nella prima metà del 2017 il porto di Koper ha stabilito il proprio nuovo record di traffico movimentato nel primo semestre di un anno avendo totalizzato oltre 11,9 milioni di tonnellate, con un incremento del +5,7% rispetto al precedente record di 11,3 milioni di tonnellate stabilito nei primi sei mesi del 2016.

Il nuovo record è stato ottenuto grazie al più elevato volume di traffico containerizzato mai movimentato nel primo semestre che è stato pari a 4,6 milioni di tonnellate (+10,9%) per una movimentazione dei contenitori che è risultata di 459.965 teu (+8,7%).

Un aumento è stato segnato anche dai traffici di rinfuse, con i carichi liquidi che sono ammontati a quasi 1,9 milioni di tonnellate (+10,8%) e quelli solidi che si sono attestati a più di 4,2 milioni di tonnellate (+2,5%).

In calo, invece, sia le merci convenzionali che sono state pari a 678mila tonnellate (-11,2%) sia i rotabili con 528mila tonnellate (-2,0%). È diminuita anche la movimentazione di auto nuove di fabbrica che è stata pari a 350.129 veicoli (-1,5%).

Nel solo secondo trimestre del 2017 lo scalo portuale sloveno ha movimentato un totale di 6,0 milioni di tonnellate di merci, che rappresenta il nuovo record del porto per il periodo e che segna un incremento del +5,3% sul precedente record di 5,7 milioni di tonnellate stabilito nel secondo trimestre del 2016. Anche nel secondo trimestre di quest'anno il record è stato ottenuto grazie al nuovo picco trimestrale di traffico containerizzato che è stato pari a 2,4 milioni di tonnellate (+12,0%). Le merci convenzionali e i rotabili sono diminuiti rispettivamente del -10,7% e -5,15% a 295mila e 280mila tonnellate. Flessione anche delle rinfuse secche con 2,1 milioni di tonnellate (-2,0%), mentre le rinfuse liquide sono aumentate del +17,2% a 957mila tonnellate.









