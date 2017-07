13 luglio 2017

Sfuma la possibile vendita della flotta della Mercator Lines

Il curatore fallimentare dovrà cercare altri investitori

È sfumata la possibile vendita a Nickolaos Mitropoulos e Dimitrios Podaridis, che sono rispettivamente proprietari delle società australiane Champion Commodities e Champion Beverages, della flotta di navi portarinfuse della Mercator Lines (Singapore) Ltd. (MLS) di Singapore, compagnia di navigazione che fa capo all'indiana Mercator e che lo scorso anno è stata posta in vendita e quindi in amministrazione controllata ( del 19 gennaio 2016).

Il curatore fallimentare ha reso noto che non sono state soddisfatte alcune condizioni nonostante i ripetuti rinvii della scadenza concessi per adempiere a tali formalità.







