13 luglio 2017

Il porto di Singapore ha stabilito il proprio nuovo record di traffico movimentato nel primo semestre dell'anno

Nuovo record anche del volume delle merci movimentate nel solo mese di giugno

Lo scorso mese il porto di Singapore ha registrato il proprio nuovo record di traffico delle merci movimentato nel mese di giugno essendo transitate nello scalo più di 50,9 milioni di tonnellate di carichi, con un aumento del +3,7% rispetto al precedente record di 49,0 milioni di tonnellate stabilito nel mese di giugno del 2016.

Il nuovo picco di traffico a giugno 2017 è stato ottenuto grazie ad un nuovo record del volume di traffico containerizzato movimentato che è risultato pari a 29,6 milioni di tonnellate, con una crescita del +6,9% rispetto a giugno 2016 e un incremento del +0,2% rispetto al precedente record segnato a giugno 2014. Se conteggiato in numero di container da 20' (teu) movimentati, il record di traffico è ancora quello stabilito a giugno 2014 con 2.837.500 teu, mentre appena inferiore risulta il totale registrato a giugno 2016 di 2.822.400 teu (+8,6% sul giugno 2016).

Inoltre lo scorso mese il porto asiatico ha movimentato 17,8 milioni di tonnellate di rinfuse petrolifere (-0,6%), 1,7 milioni di tonnellate di altre rinfuse (+21,1%) e 1,8 milioni di tonnellate di merci convenzionali (-12,3%).

Anche il volume totale delle merci movimentate nei primi sei mesi del 2017, che è stato pari a 310,2 milioni di tonnellate, risulta essere il nuovo record di traffico relativo al primo mese dell'anno e registra un incremento del +5,1% rispetto al precedente record di 295,2 milioni di tonnellate totalizzato nel primo semestre del 2016.

Nel primo semestre di quest'anno il segmento dei container ha chiuso complessivamente con una movimentazione di 171,2 milioni di tonnellate o, in termini di container da 20', di 16.149.800 teu, cifre inferiori rispetto ai record di 172,9 milioni di tonnellate e 16.506.000 teu stabiliti nella prima metà del 2014, ma superiori del +4,8% e del +12,2% rispetto ai dati del primo semestre del 2016.

Nei primi sei mesi del 2017 è stato conseguito invece il nuovo record di traffico di rinfuse petrolifere movimentato dal porto di Singapore nel primo semestre dell'anno essendo state totalizzate 115,5 milioni di tonnellate, con una progressione del +4,8% rispetto al precedente record di 110,2 milioni di tonnellate del primo semestre dello scorso anno.

In crescita, anche se non hanno raggiunto picchi storici, i traffici di rinfuse non petrolifere e di merci convenzionali che nella prima metà del 2017 sono stati pari a 9,3 milioni di tonnellate (+12,2%) e 14,1 milioni di tonnellate (+7,0%).





