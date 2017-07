14 luglio 2017

Mercitalia Rail ha messo in esercizio treni fino a 2.200 tonnellate di massa rimorchiabile

Servizi dedicati all'industria alimentare e siderurgica

Mercitalia Rail, il vettore ferroviario cargo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha reso noto di aver già ha messo in esercizio treni completi nazionali e internazionali fino a 2.200 tonnellate di massa rimorchiabile a servizio dell'industria alimentare (cereali) e siderurgica.

In particolare, per il trasporto di i cereali l'azienda sta effettuando treni da 2.200 tonnellate dai porti del nord Adriatico alla pianura Padana e treni da 2.000 tonnellate in arrivo dall'est Europa, via Villa Opicina (Trieste), mentre per i prodotti siderurgici ha attivato treni internazionali da 2.000 tonnellate dalla pianura Padana alla Germania via Chiasso.

Specificando che in Italia la massa rimorchiabile massima stabilita dalla PGOS (Prefazione Generale all'Orario di Servizio) è fissata in 1.600 tonnellate, con limitazioni dovute caso per caso alla prestazione del tipo di locomotiva e alle caratteristiche della linea, Mercitalia Rail ha ricordato che tuttavia Rete Ferroviaria Italiana ha attivato negli ultimi mesi dei tavoli tecnici congiunti con le imprese ferroviarie dai quali è scaturito un piano di azione per consentire la circolazione di treni superiori alle 2.000 tonnellate su alcune linee della pianura padana e sui collegamenti ai valichi.



