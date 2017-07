17 luglio 2017

Disney ordinerà una terza nave da crociera di 135mila tsl al cantiere navale Meyer Werft

La nuova unità sarà consegnata nel 2022

La compagnia crocieristica Disney Cruise Line ordinerà la costruzione di una terza nave al cantiere navale Meyer Werft, unità che verrà ultimata nel 2022 e che si aggiungerà alle due commissionate lo scorso anno con consegna nel 2021 e nel 2023 ( del 4 marzo 2016).

Annunciando sabato il nuovo ordine per la settima nave della compagnia in occasione del D23 Expo del gruppo Disney, che si è concluso ieri ad Anaheim in California, il presidente della Walt Disney Parks and Resorts, Bob Chapek, ha sottolineato che con le tre nuove navi Disney Cruise Line raddoppierà la capacità della propria flotta.

Come le due già ordinate, anche la terza nave avrà una stazza lorda di circa 135.000 tonnellate e sarà dotata di circa 1.250 cabine.



