17 luglio 2017

Stabile il traffico containerizzato movimentato dal porto di Hong Kong a giugno

Nei primi sei mesi di quest'anno il totale è stato di 10,2 milioni di teu (+10,8%)

Lo scorso mese il trend di crescita a due cifre del traffico containerizzato movimentato dal porto di Hong Kong, in atto consecutivamente da quattro mesi, ha segnato una battuta d'arresto in quanto lo scalo portuale cinese ha movimentato meno di 1,7 milioni di teu, con un lieve incremento del +0,2% rispetto a giugno 2016.

Nel primo semestre del 2017 il volume complessivo di traffico dei container movimentato da Hong Kong è stato pari a quasi 10,2 milioni di teu, con una progressione del +10,8% rispetto a 9,2 milioni di teu totalizzati nei primi sei mesi dello scorso anno.







